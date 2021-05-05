議員促交代主教山配水庫長遠保育方案　政府稱未有確實時間表

擁有過百年歷史的深水埗主教山配水庫古蹟去年底險被拆毀，令政府保護文物及古蹟的工作備受批評。有議員今日(5日)在立法會會議上提出質詢，促政府交代主教山配水庫的保育及活化計劃的詳情及時間表，希望將其打造成新的本地旅遊景點。政府回覆指，為配水庫進行加固工程後，希望在今年內有限度開放，但長遠方案仍在考慮，未有確實時間表。

旅遊界議員姚思榮表示，港人在疫情期間在本地發掘新的旅遊景點，為顧及市民及香港旅遊業未來發展需要，政府應該發展新景點。議員鄭泳舜稱主教山附近有不少本地手作店，政府應一系列推動地區本土經濟。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則稱配水庫早前幾乎被填平，雖則事件讓公眾更加關注保育，但「打卡」熱潮容易變淡，促政府交代保育方案，從而帶動經濟。

發展局副局長廖振新稱，配水庫始終在地下密閉空間，加固是必要的工程，需要增設照明、通風等設施，顧及颱風季節更需研究排水設施，長遠保育方案則要確保安全後再決定。廖又稱，加固後希望在今年內有限度開放，讓公眾以團體方式參觀，希望民間創意提供更好的方案進行活化工作，令歷史建築可持續發展，但由於保育工程需要立法會審批撥款等原因，長遠的保育方案尚未有時間表。

對於推動配水庫相關經濟，商務及經濟發展局局長邱騰華稱政府一直發掘具備特色的本地新景點，但強調透過市民參觀的文物往往只會是「打卡點」，未能成為經典，所以需要古物古蹟辦事處負責評級及投入資源更新，再引入其他參與者，又稱旅遊發展局會推廣一切具備特色的景點。