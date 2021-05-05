近年致命工業意外增加　勞福局指意外不涉酒後工作

近年致命工業意外頻生，建造業工友安全令人憂慮。勞工及福利局向立法會提交的書面回覆中提到，2020年建造業共發生18宗致命工業意外，較2018年及2019年分別增加4宗及2宗。有議員關注工業意外是否與工人酒後工作有關，當局回覆時表明，2016至2020年發生並完成調查的工業意外，並未發現涉事工人受酒精影響。

勞福局指，2020年建造業共發生2532宗工業意外，數字較2019年的2947宗有回落，惟比較近年的致命個案宗數，個案數字則由2018年的14宗，攀升至2020年的18宗。議員柯創盛表示，部分建造業工人會在工作或午飯時飲酒，或會影響工人判斷力，令工業意外更易發生。惟局方回覆，於2016至2020年間發生、並已完成調查的建造業工業意外中，勞工處並未發現有涉事工人受酒精影響。

局方續指，雖然現行的職業安全及健康法例未有具體條文禁止工人酒後工作或工作期間飲酒，但根據《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，承建商須防止酒精對僱員及工作場所構成職安健影響，制定及執行管理政策；建造業僱員亦有責任確保自己在工作時不受酒精影響。

局方又提到，職安局及勞工處已分出《工作場所酒精和藥物的良好管理》及《地盤工友安全手冊》等刊物，協助承建商及僱員遵守職安健法例，並認識酒精對工作安全及健康狀況的影響，避免意外發生。若違反相關規定，承建商最高刑罰為罰款50萬港元及監禁半年；而僱員最高刑罰則為罰款5萬港元及監禁半年。而勞工處派員進行一般巡查及意外調查時，若發現有違反職安健法例的情況，亦會依法處理。