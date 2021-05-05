政Whats噏：陳肇始當眾除口罩抹鼻涕唔衞生　嚇窒同場議員

新冠肺炎襲港一年有多，唔單止死唔斷尾，近日更恐爆發第5波疫情，政府抗疫工作屢被炮轟漏洞百出，到底點解可以做得咁差？或者單睇主責抗疫工作官員嘅日常表現，就可以估到答案。食物及衞生局局長陳肇始今朝(5日)出席立法會會議期間，懷疑因身體抱恙，以至大流鼻水，但護士出身嘅陳竟然選擇直接喺會議廳除低口罩，當眾用紙巾抹鼻涕！

陳肇始今朝到立法會會議廳開會期間，懷疑突感不適，佢就先用紙巾捽一捽眼，然後突然當住全場幾十位議員同秘書處職員面前，除低口罩用紙巾抹鼻，懷疑係要抺走鼻水，跟住先再戴返好個口罩。

查實戴口罩嘅目的唔單止係要減低「中招」嘅風險，更加重要係當本身自己有病時，唔會將細菌或者病毒傳染畀身邊嘅人。之不過，呢個連小學生都識嘅道理，睇嚟本身係護理系教授嘅陳反而已經唔記得咗。唔知政府各項防疫措施漏洞百出、一再甩轆，又係咪同佢有關？

話時話，其實今次已經唔係陳肇始第一次唔識用口罩，佢喺舊年12月初出席疫情記者會時，就被發現錯誤地將口罩前後反轉戴，仲要懵然不知，事後喺晚上回應傳媒查詢時，先承認到咗記者會尾聲先知道戴錯咗喎。