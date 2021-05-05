發展局過去5個財政年度　接獲45宗改劃住宅及相關地帶申請

發展局今(5日)回應議員書面質詢時指，表示過去5個財政年度，城市規劃委員會共接獲45宗涉及由非住宅地帶改劃為住宅及相關地帶的修訂圖則申請。當中26宗已獲城規會考慮，並同意當中11宗申請，當中位於古洞南金坑路第92約多個地段和毗連政府土地，擬議建1,427個單位。

發展局稱，由2016至2021年度，共同意11宗改劃申請，並涉及全港多區，包括馬鞍山、西貢、荃灣、古洞南、九龍城、赤柱、灣仔、粉嶺及香港仔。去年度則涉及3宗申請，包括位於九龍城賈炳達道的申請，地盤面積佔約63733平方呎，擬議建850個單位；位於古洞南金坑路第92約多個地段和毗連政府土地的申請，地盤面積佔約334,219平方呎，擬議建1,427個單位，以及位於馬鞍山鞍駿街的申請，地盤面積佔約86,111平方呎，擬議建758個單位或637個單位及194個酒店房間。

另外8宗申請則包含，香港仔田灣石排灣道與田灣山道交界處、粉嶺第51約多個地段和毗連政府土地、元朗西邊圍西溪路、荃灣顯達路灣仔船街、灣仔船街、捷船街和毗連政府土地、赤柱赤柱村道、西貢坑口路及荃灣西深井第390約多個地段和毗連政府土地。