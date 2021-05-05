日本決定2年後排放核廢水　議員憂慮福島進口食品影響市民健康

日本政府上月決定，將於兩年後把福島第一核電站內經稀釋的核廢水排出大海。有議員今天（5日）在立法會上表示，福島及鄰近地區出產的進口食品會影響市民健康，關注當局有何食物安全監測措施。政府回應指，食物安全中心自2011年起對日本進口食物實施額外管制及監測措施，一共檢測了逾75萬個日本進口食品樣本，所有樣本的幅射檢測水平均沒有超出國際食品法典委員會的指引限值。

食物及衞生局局長陳肇始表示，政府就計劃對食物安全影響向日本當局表達極度關注，強烈要求日方提供數據及監控資訊，包括排放廢水的方法及實際位置，廢水內所含的幅射物質清單、濃度及排放量等。她強調日方在取得國際社會共識前，不應單方面排放核廢水。

議員黃國健提及，有報道指有進口商疑逃避監管，將來自福島及附近地方的水果榨作果汁出售，部分更將食品標籤為只產自日本，沒有說明產地來源，關注當局有否就此調查。議員郭偉強憂如政府只在日方排出核廢水後，才被動式作應對工作，相信為時已晚，關注政府有何行動明確表示反對日方做法的立場。

陳肇始表示，食安中心極度關注上述問題，強調食品加工廠需要符合嚴格的運作標準及受嚴密監控，故日本食物的監測系統，以較國際食物法典委員會高的標準作檢測。食安中心在2018至2019年，共檢測了14個福島縣出產食材的進口果汁與9個風乾水產樣本，檢測結果都是合格。她又指海洋污染等事宜為國際外交事務，特區政府已向外交部駐港特派員公署反映香港業界憂慮。