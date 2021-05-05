竹篙灣檢疫人士指隔離安排不順暢　政府電話打一天無人聽　

本港近日有變種病毒入侵社區，東涌映灣園11座有一名外傭確診有變種病毒的新冠肺炎，整幢大廈過千名居民需到檢疫中心接受21日隔離。然而，政府部門處理不周，有正在竹篙灣檢疫中心接受隔離的居民陳先生今(5日)表示，政府從撤離、檢疫等安排均不順暢，他指入營通告上有提供熱線電話及流動應用程式號碼，供隔離人士聯絡部門提供需要物資，但電話經常打不通，而流動應用程式亦3、4小時沒有回覆。

映灣園第11座住戶陳先生在電台節目表示，由於接受檢疫的居民有機會已染疫，所有垃圾都會被視為醫療廢物，不能只用普通膠袋盛載，需用中心提供的特別垃圾袋處理。然而他早前嘗試聯絡部門提供垃圾袋及食物，但最誇張試過一整天亦未有回覆，但被隔離所以不能出外求救。他又說，檢疫中心大部分是2人房，他一家5口一定要分開房間，因而遇到家庭問題，但反映後一直未獲回覆。陳先生又指宣布強檢當日等待足足5小時，至早上8時半才收到通知離開，期間未有人通知，安排入營亦需時。

當區區議員李嘉豪稱，多名居民向他反映強檢、撤離的資訊及安排混亂，由於檢疫安排涉多個部門，如管理營地者屬民安隊，但統籌則由食衞局負責，尋找相關部門需時之餘，有時對方也只提供一些已公開的資訊。另他認為到過東薈城的人士需要做強檢是無可厚非，但指當局早前在計算檢測人數及安排檢測站數目不成正比，以致出現人龍，擔心當局檢測負荷問題。

政府於上月29日要求11座的居民撤離及隔離檢疫21天，涉及約400個單位，約過千人受影響，是新冠疫情以來涉及人數最多的撤離行動。