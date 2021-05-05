勞工處接324宗因工確診申索　僅52宗僱主願承擔責任

本港爆發新冠肺炎疫情逾年，不少高危職業如前線醫護等曾工作期間染疫。勞工及福利局今日（5日）向立法會提交的文件透露，去年10月至今年4月21日期間，勞工處共接獲324宗懷疑在受僱工作期間因工確診新冠肺炎的僱員補償個案，不過，目前僅52宗個案的僱主表示承擔僱員補償責任，且僅有2宗是已支付補償款項。

勞福局表示，在該324宗呈報個案中，以「公共行政、社會及人服務業」個案最多，佔140宗，其次是「金融及保險、地產、專業及商用服務業」，佔57宗；「餐飲服務業」佔20宗。在324宗個案中，目前僅得52宗個案僱主願承擔補償責任，有2宗已支付補償金額，另有59宗因不同原因已撤銷申索，有1宗已確認僱主並無補償責任。餘下212宗，勞工處仍在跟進中。

此外，於去年1月至今年4月21日期間，勞工處共接獲118宗涉及醫護人員懷疑因工確診的申索呈報個案，當中56宗於公立醫院工作，涉及3名醫生、23名護士、3名專職醫療人員、27名支援或行政職系人員。另有3宗任職衞生署，包括1名醫生及2名救護員。另有12宗是由私家醫院或診所呈報的個案，由護老院及殘疾人士院舍呈報的個案有47宗。上述個案中，僅15宗的僱主願承擔責任，當中僅有1宗已完成申索。另17宗已撤銷申索，86宗仍在跟進中。

勞福局指勞工處一直根據衞生防護中心公布的資料，主動跟進懷疑因工確診的僱員補償個案，以及透過醫院的協助，向所有確診人士派發有關《僱員補償條例》下僱員權益及保障以及該處聯絡方法的單張。如僱員補償個案涉及爭議，勞工處會搜集醫事報告及其他相關資料，從醫學角度及根據相關條例的規定，就個案屬工傷的可能性給予相關僱員及僱主意見。