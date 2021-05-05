協興建築入稟高院　向香港航空追討近3億元

香港航空有限公司昨日（4日）被協興建築有限公司入稟興訟，民事追討一筆欠款，本金連利息金額超過2.96億港元。

原告協興建築有限公司，是新創建集團全資擁有的公司，被告是香港航空有限公司。據原告呈交高院的入稟狀指，原告與被告於2018年11月簽署補充協議，被告同意根據已訂的時間表向原告付款，但截至今年4月30日，被告尚欠原告約2.15億港元，另欠利息8000多萬港元，合共拖欠約2.96億港元。原告除了追討上述2.96億港元，另要求被告支付由今年5月1日起至完全還款前所牽涉的利息，利息以2.15億港元本金、年利率15%計算。

入稟狀未有披露欠款的性質，但據原告網頁顯示，原告曾取得位於赤鱲角機場的香港航空飛行培訓中心的工程合約，項目已於2019年竣工。另外，被告旗下的香港航空飛行訓練中心有限公司，上星期則被興業銀行入稟追討欠款。興業銀行指香港航空飛行訓練中心有限公司以培訓中心所在的地段作抵押，向興業銀行申請按揭貸款，但其後未有依約還款。興業銀行因此入稟追討並要求收回地段。