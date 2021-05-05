政府拒用外匯基金紓民困捱轟　財庫局稱隨意使用會動搖市場信心

本港新冠肺炎疫情持續，市民的生計備受影響。有議員建議政府動用外匯基金推行紓解民困及刺激經濟的措施。不過，政府解釋時指已推出涉款逾4,200億港元的措施支援各行業，雖然不希望外界以為政府是「守財奴」，但隨便動用外匯基金會令市場誤以為政府財政出現問題，亦會動搖對聯繫匯率的信心。

截至去年12月31日，外匯基金的資產總額為4.5萬億港元，累計盈餘為8,524億港元。議員鍾國斌在今日(5日)的立法會會議上，提及維護聯繫匯率只需約2萬億港元的外匯基金資產總額，現時多出一倍有多，是綽綽有餘。而基金總額是靠市民辛勞所累積，如今市民面對經濟困難，關注為何不動用少許金額推行紓解民困、促進就業和刺激經濟的措施。

財經事務及庫務局局長許正宇解釋稱，基金與政府財政儲備有各自的用途，不希望外界認為政府是「守財奴」，對疫情撒手不管。他指基金主要用以調節港元匯價、維持金融體系穩定等。雖然列明可以調撥外匯基金，但金融市場十分敏感、反應即時，隨便動用基金將削弱其職能，令市場誤以為政府財政出現問題、或者不嚴守財政紀律。許又指應避免牽一髮而動全身，挽救經濟是一時，發展才是恒久。

對於政府表示現時財政儲備相當於14個月的政府開支，議員蔣麗芸不滿其回應，指「14個月係講緊成個世界停頓」，政府無任何收入，但這個情況不會發生。她又指，就算以後的本地生產總值全部錄得負增長，政府仍是「10年、8年都唔使憂」。