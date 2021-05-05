棕地物流經營者難覓地重置　黃偉綸稱正物色官地提供短租

政府正發展洪水橋/廈村新發展區項目，雖然已預留約61公頃土地作為物流設施、港口後勤、儲物及工場等用途，惟有議員稱不少棕地物流作業經營者未能覓地重置作業，促政府滿足房屋土地供應時應顧及物流業對土地的需求。發展局局長黃偉綸稱政府一直關注業界問題，會按法例賠償，但強調公屋有一定規模，選址是艱難選擇，希望受影響的棕地作業者理解。

立法會會議今(5日)討論棕地問題，黃偉綸指新發展區是本港的主要土地來源，不少區域涉及棕地作業，以洪水橋/廈村新發展區第一期發展計劃為例，約40名涉及開設工廠、商店及私人停車場的棕地作業者受影響，需在明年前遷出。他又指政府會發展多層樓宇，認為有助填補棕地作業者的土地需求，同時政府會對受影響的棕地作業者作出金錢補償，亦會物色空置政府土地提供短期租約，為作業者提供便利，但強調局方需滿足市民住屋及經濟需求，有時難免要取捨以平衡各方需要。

航運交通界議員易志明稱政府一方面希望將本港打造成航運物流中心，在規劃事宜上給予業界便利，但另一方面早前將原本應設置有蓋倉庫的地點轉為房屋土地用途，認為未有做到平衡。議員柯創盛認為局方對棕地作業者的安置率太低，應成立專責小組幫助作業者。議員劉國勳稱多層大廈無助於重置部分建造業的大型機器，質疑對相關建造業會造成影響。

黃偉綸指部分棕地需要轉成公屋發展，而公屋有一定規模，尋找交通、社區配套都適合的地址相當困難，希望棕地作業者可以理解。對於成立專責小組，他指個案形式或專責小組的處理方式未必有太大分別。此外，他明白到多層大廈未必能完全重置棕地作業者，正進行市場意向研究，稱如何適當重置棕地作業者是局方將來的挑戰。