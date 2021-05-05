中大二號橋暴動案　女被告稱僅站一旁無暴動

前年11月橫跨吐露港快速公路及港鐵東鐵線的中文大學二號橋被人佔據，大量雜物從橋上擲向行車路及火車路軌，導致交通嚴重癱瘓。警方欲進入中大搜查時遇到反抗，在二號橋上爆發激烈衝突，有4名來自不同院校的大專生被拘捕。他們否認暴動罪和違反《禁蒙面法》，案件今日（5日）在區域法院續審。案中唯一女被告繼續自辯，指當日只欲到二號橋一帶張望一會，沒意圖參與非法集結或暴動，事後並利用當日的經歷，完成了2份功課作品。

案中第四被告鄧希雯昨日提到，在案發當日回校預備及繳交導修功課。她今天續指，當日到大學小賣部用膳後，得知二號橋有校方代表，遂打算到那裏看看，然後便繼續完成功課。惟現場其後有發放催淚煙，她便把他人給她的口罩等戴上。她稱當時她只站在一旁，「腦海乜都無諗，有好多感官衝擊」，以為只是站了很短時間，亦沒有預期會發生危險。她強調她並無意圖參與非法集結或暴動，當刻的經歷及感受乃前所未有，她認為是難得的經驗。她並以這次經歷作為創作基礎及藍本，完成2份功課。

本案3男1女被告依次為陳起行（21歲）、李俊皓（24歲）、張俊浩（18歲）、鄧希雯（23歲、女）。4人同被控一項暴動罪，指他們於2019年11月12日，在中大二號橋及環迴東路一帶，與一名女子及其他不知名人士參與暴動。陳、張及鄧則各自被控一項在非法集結中使用蒙面物品罪，指他們分別使用眼罩、防毒面罩；而張再被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有一支雷射筆。