警子女遭校園欺凌　教育局承認接25宗救助或投訴

香港經歷修例風波後，有警務人員多次投訴在公營醫療機構，或其子女在學校裏受到欺凌或不公平對待。今(5日)教育局及食物及衞生局透過立法會文件回應議員查詢時表示，截至今年3月底，共接獲25宗涉及警務人員子女在學校被欺凌的求助，或投訴相關個案，而醫管局則在同期接獲警方轉介43宗投訴個案。

教育局在文件中透露，該25宗個案大部分，則16宗涉及學生之間的言論或相處出現不協調情況，其餘則涉及懷疑教師作出欺凌學生的行為，局方已根據局方指引處理這些個案，照顧涉事學生情緒及為他們提供適切輔導，並向家長交代事件，相關經調查後確立的投訴個案，局方已採取跟進行動，而學校亦已對涉事教師或學生採取紀律行動。

教育局又強調，對校園欺凌一直採取零容忍政策，亦有特別提醒學校加倍留意在不同時段較有機會遭遇欺凌的學生，包括「黑暴」期間警務人員子女的情緒。而涉及老師的個案，教育局則表示，會以嚴謹及嚴肅的態度跟進每宗個案，保障警察子女的福祉。

另一方面，食衞局指出醫管局曾接獲警方轉介43宗投訴個案，投訴主要關乎運作安排、員工態度或溝通問題，局方已按既定程序進行調查跟進，並完成42宗個案的處理及作出回覆，亦已就員工的專業態度，及與病人或公眾人士的溝通作出提醒，針對個別違反紀律的個案，醫管局已按既定人事程序處理。