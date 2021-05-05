擬微調5000元電子消費券發放期數　政府仍未敲定細節

政府早前提出向每名合資格港人及新來港人士，分期發放總額5,000港元的電子消費券，以帶動本地消費。由於社會對政府計劃分5期發放消費券持不同意見。有議員今(5日)關注政府會否放寬消費券的使用限制，財經事務及庫務局回應指，明白市民認為派發消費券時間過密帶來不便，減少市民消費彈性，政府正聆聽不同意見，亦正與營辦商討論，將有微調空間，冀敲定所有執行細節再作公布。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，參考了其他地方發放消費券的經驗，認為在一段時間內分期發放、有期限及只能在本地商戶使用的消費券，有助在該段時間內持續帶動及刺激本地消費。他指根據現時構思，消費券的適用範圍會盡量廣泛，涵蓋本地零售、餐飲及服務等消費，包括本地商戶的實體及網上店舖，但不適用於繳付政府及公營機構收費，購買金融產品、個人對個人轉贈及套現等。政府正與4家儲值支付工具營辦商討論可行方法，防止有人利用消費券作非本地消費用途。

議員鄭松泰就指，有部分合資格人士或長期居於安老院，又或是長期病患者及在囚人士，因自身限制難以消費，詢問局方有何方法令他們同受益。議員柯創盛憂慮，社會上有人濫用機制，透過八達通將消費券套現或轉售，認為屬很大危機，關注當局有何方法杜絕情況。

許正宇表示，現與懲教署討論在囚人士使用消費券的安排，他們亦與社會福利署探討，有何方法可支援長期病患者等群組，例如透過特定代理人代為登記消費券。對於制度被濫用方面，許認為如有人將消費券套現，將難達至消費券目標，局方需要時間與營辦商討論處理方法。