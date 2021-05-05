佔旺女村長2016暴動囚46月　申重啟上訴被拒

有「旺角佔領區女村長」之稱的示威常客畢慧芬，於2016年旺角暴亂事件中參與掘磚和將紙皮拋入火堆，前年12月在區院被裁定2項暴動罪罪成，被判囚46個月。她於被定罪後半年在獄中簽署通知書，表明放棄就定罪提出上訴，但後來又改變主意，申請撤銷放棄上訴的決定，並同時申請許可要求減刑。上訴庭今日（5日）開庭聽取她陳詞後，即時駁回她的申請，並決定維持原有判刑，稍後會頒判詞解釋判決理據。

上訴人畢慧芬（25歲）今日無律師代表，親自向上訴庭表示，她先天患有大腦及小腦異常綜合症，病況令她容易失控及記憶力變差，她簽署放棄上訴通知書時，並不知悉有關文件的真確內容。不過法官彭偉昌質疑，若畢未有向懲教員表達她有意放棄上訴，懲教員不會無緣無故給她有關的文件，「你唔講俾人聽，無人知，無人會攞份文件畀你簽」，而且她也沒投訴遭人慫恿或威逼簽字。在彭官追問下，畢最終承認是律師建議她放棄定罪上訴，只繼續就刑期提出上訴，而她亦接納律師的建議。

就刑期上訴方面，畢承認案發時她曾經擲磚，但次數不多，也沒令警員及途人受傷。她指自己有先天健康問題，只是一個「特殊嘅小朋友」；她在案中角色輕微，「走出嚟都無武器」，相比在同一事件中角色較主導的梁天琦，梁都只是被判監6年，她就被判接近4年監禁，判刑明顯過重。她又質疑律政司為何不控告她刑毀及縱火，卻以暴動罪提控，令她面對一個較高的刑罰。

畢表示她希望減刑，盡快跟家人團聚，並承諾「出返去會乖，唔會再用暴力令到人受傷害，去滿足自己」。她又承諾出獄後會找一份穩定工作，不會令到社會混亂。不過律政司建議上訴庭可參照旺暴案另一名被告楊家倫的案例，楊在案中無掟磚，他的暴動罪量刑起點為監禁5年；原審法官裁定畢只負責掘磚，及將雜物拋入火堆助燃阻礙警員推進，採納監禁4年半為量刑起點不算過高。此外原審法官亦有考慮畢的健康問題，而給她酌情減刑8個月。原審法官沒有犯錯，因此上訴庭不應受理畢的減刑上訴。