樣本包短缺防疫如真空　議員斥：大埔區每日得170個樽仔

本港近日屢現感染變種病毒株的社區確診個案，當中有患者是完成檢疫期後才發現確診。議員建議日後要為入境人士抽血驗血清，觀察是否含有病毒抗體。另外有議員批評政府大規模進行強制檢測，但深喉唾液測試樣本收集包數量嚴重不足，例如整個大埔區只有170個樣本包，「叫市民點樣配合政府工作」？

議員陳克勤在立法會會議上提及，社區的樣本收集包數量不足。雖然市民可到港鐵設有的自助派發機領取檢測包，但陳指通常早上約8時已「清空」，最遲則於早上9時半已發放完畢。而整個大埔區更只有170個「樽仔」，「叫市民點配合政府工作？」。此外，陳指在3月至今一直在立法會問及局長以至特首，何時可與內地及澳門免檢疫通關，希望局方可給予確實回覆。對於近日有入境人士在檢疫期通過檢測後，進入社區才發現為變種病毒株的確診者。議員田北辰則建議日後要求入境人士在檢疫期間要「一頭一尾」，進行兩次的抽血抗體檢測。

食物及衞生局局長陳肇始回應指，港府在外防輸入方面有嚴謹措施，對於接種疫苗後可免除檢疫、要求入境人士驗血清，或者進行多少次檢測等建議，衞生防護中心正諮詢專家意見，進行研究工作，當有新資料時會適時公布。對於通關方面，陳肇始指由本港接種疫苗的情況可見，在建立保護屏障有一段距離，局方仍然在與內地及澳門商討通關措施。她又指，雖然未知新一代疫苗何時面世，但已開始與各地的疫苗供應商探討日後為本港提供更高保護力的疫苗。