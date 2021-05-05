疫情下工會難開周年會員大會　部分移師網上進行

新冠肺炎疫情持續逾年，各行各業均受影響，包括不同行業的工會。有議員指不少職工會代表反映，疫情下難按其規則所訂的月份舉行周年會員大會，質詢當局有否就此制訂指引，為工會提供協助。當局提交立法會的書面回覆中承認有收到工會查詢，並已提供意見及建議，但未有備存相關查詢的統計數字。

勞工及福利局於書面回覆中稱，勞工處轄下的職工會登記局曾接獲工會就舉行周年會員大會作查詢，該局已向他們提供意見及建議，但未有備存相關查詢的統計數字。如工會須在疫情期間按規則舉行周年會員大會，須遵行《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》的規定及採取適當防疫措施。如個別工會就舉行周年會員大會，有需要作出特別安排，應向會員說明，並諮詢會員意見。

工聯會權益委員會主任丘燿誠說，在疫情下有些工會選擇延期舉行周年會員大會，亦有些工會將大會移師網上進行，有部分工會則會選擇一些較大的地方舉行大會，同時會按照政府規定，採取防疫措施。