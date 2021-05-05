殘疾漢涉未戴好口罩　官不信警誣衊判罪成

去年8月將軍澳有紀念科大學生周梓樂去世的活動，警方到場維持治安。期間一名殘疾無業漢涉嫌不聽從警方要求，未能戴好口罩。他被票控後，向警員跪地磕頭認罪，事件被傳媒拍攝下來。被告否認一項「在指明期間內，於進入或身處指明公眾地方時沒有佩戴口罩」罪，案件今（5日）在觀塘法庭開審。雖然被告堅稱戴好口罩，傳媒片段可以作證，惟裁判官杜浩成拒納被告的說法，指警員不可能無故針對他，傳媒片段反而佐證控方的指控，顯示被告的口罩曾經未能蓋過鼻孔，裁定其罪成，判罰款4500港元。

被告是韓志昌（55歲），被控於2020年8月8日，在將軍澳唐明街與唐俊街交界，沒有佩戴口罩。警員劉卓然今日供稱，當天傍晚被告在馬路邊大喊：「死黑警，毅進仔！」其口罩移位至露出鼻孔。劉要求被告戴好口罩，惟被告沒有理會，依然不整理好口罩，持續2分鐘後，便有警員將他帶到行人路牆邊，發出告票。此時被告突然跪下，情緒激動地說：「對唔住，我做錯！」

被告選擇自辯，堅稱一直戴好口罩，當時他在馬路邊推單車，突然遭多名警員推向牆邊，要他出示身份證，其口罩在推撞時意外移位。警員要求他戴好口罩，並票控他，被告哀求：「我係殘疾人士，無錢架，畀次機會啦！」又向警員跪地磕頭。警員則回覆：「唔好扮嘢。」命令被告起身。

裁判官裁決時指，被告依賴一段傳媒片段去證明其說法，惟該片段不但毫無幫助，反而有利控方指控，顯示被告遇查時，確實沒有戴好口罩，露出其鼻孔。加上警方當日主要處理一些社會事件，若被告沒有作出滋擾行為，難以相信警員會無緣無故截查、甚至誣衊他，故合理推論是被告沒有聽從警方要求去戴好口罩。裁判官考慮到被告無業、靠每月領取2000元殘疾津貼過活後，准許被告分9期繳付4500港元的罰款。