迎母親節孝感動天落足7日雨　「立夏」錄31.7°C史上第二熱

所謂「四時天氣促相催，一夜薰風帶暑來」，今日(5日)正值「立夏」，標誌春去夏來，本港天氣亦隨之而升高，天文台今午錄得全日最高氣溫攝氏31.7度，僅次於1952年「立夏」錄得的32.4度，是自有紀錄以來第二高。受一股和暖的南風影響，天文台預料未來9天氣溫持續攀升，後日(7日)最高氣溫已突破「3」字頭，達攝氏31度高溫；同時，周六(8日)起落足7日雨，意味母親節(9日)亦會在天雨中度過，各位孝子孝女不妨在家中親自下廚，讓母親一嘗子女手藝，共敍天倫，不亦快哉。

天文台預測，一股清勁的偏東氣流會在明日影響廣東沿岸。隨着高空反氣旋增強，接近周末華南沿岸地區普遍晴朗。一股偏南氣流會在下周初為該區帶來炎熱的天氣，但局部地區有驟雨。而一道低壓槽會在下周中期為華南帶來不穩定天氣。

根據最新9天天氣預測，明日(6日)氣溫介乎攝氏24至28度，初時有一兩陣驟雨，偶見陽光；周五大致天晴及炎熱，最高氣溫突破「3」字頭，達攝氏31度。本周六起至下周五(14日)一連7日有雨，其中母親節當日炎熱有陽光，氣溫介乎攝氏26至31度，局部地區將有驟雨。下周三(12日)至下周四(14日)除天雨未晴外，局部地區更有雷暴，但氣溫未見轉涼，最高仍有攝氏29度。