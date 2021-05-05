官形容如小型戰爭　荃灣暴動4被告囚51至56個月

前年10月1日全港多區有示威，荃灣有逾百人聚集堵路縱火。事後4名男女就當日之事件被捕，被指參與暴動，其中一名男清潔工就涉嫌把物件扔向火堆而被加控縱火。4人早前在區域法院經審訊後被裁定罪成，法官練錦鴻押後至今天（5日）刑刑。法官形容當日衝突猶如「小型戰爭」，示威者以人數眾多以避過法律管制，其中的原因亦包括警方當時執法克制容忍。考慮所有因素後，法官決定判4被告監禁51個月至56個月。

本案被告依次為陳珩（男、40歲）、陳金國（男、21歲）、李振文（男、27歲）、馮清華（男、23歲）及郭小琴（女、24歲），除陳珩及李振文分別報稱清潔工及程式員外，其餘均為學生。馮清華早前因沒有依時到庭，已被法庭頒下拘捕令通緝。餘下4名被告被控一項暴動罪，指他們於2019年10月1日在荃灣海壩街一帶參與暴動；而陳珩再被控一項縱火罪，指他於當日用火意圖損壞他人財產。首被告被判囚4年8個月，次及第3被告被判囚4年3個月，女被告則被判囚4年5個月。

法官判刑時指案發時香港面對熾烈動盪，警方需要四出鎮壓各區動亂。是次衝突是一場小型戰爭，雖然雙方的裝備及法律權力不對等，惟警方須受紀律約束及公眾和傳媒的監管；反之，示威者當時「示的是甚麼威並不清楚」，亦不受紀律約束，恃着人數眾多來避過法律管制，亦依賴社會上部分人士的默許，及警方執法的克制及容忍。法官指警方當時並未有用盡全部武器，若是真的戰爭，在雙方軍力不成正比的情況下，勝負實毫無懸念。在此情況下法庭須判以阻嚇性刑罰，以免他人干犯同類罪行。

法官又指本案涉及逾百人，與警方對峙至少20分鐘，而首被告陳珩更在行人路上把橫額拖入火堆，行為不顧他人安危，且荃灣人煙稠密，其行為或會波及附近居民，因而將他判囚56個月。至於另外3名被告，案中沒有證供清楚顯示各人確實的角色，考慮到他們過往有良好背景，而次被告陳金國及第三被告李振文對控方證供沒有重大挑戰，酌情減刑後，將2人判囚51個月。至於第四被告郭少琴則被判囚53個月。