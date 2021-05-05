林卓廷多案纏身自由無期　終止民事控告警方　

因參與去年民主派初選，涉嫌違反《港區國安法》，正被還押的前議員林卓廷，終止就2019年元朗721襲擊事件，向警務處處長鄧炳強的民事索償。民主黨中委莊榮輝指，林考慮到自己正被還押，自由無期，又考慮到資源和個人能力等，決定取消控告。

莊榮輝表示，林卓廷經徵詢法律意見及其他原告人，自己正在還押，自由無期，考慮到現時香港的政治情況及資源問題，難以進行漫長訴訟，故決定終止控告。至於林涉嫌披露元朗721事件受調查人的身份資料，被廉署控告3項「披露受調查人身份」罪案件，及林控告議員何君堯誹謗案，則會繼續抗辯。沙田區議員冼卓嵐亦指案件財政壓力大，林希望該案件的資源可以留給612基金。

案件律師團隊成員之一、被內地官媒稱為「叛國禍港四人幫」之一的民主黨前主席何俊仁表示，要控告警方失職，需要很多證據，律師團隊觀看大量錄影及口供，認為暫時有足夠證據，惟律政師和警方傾盡全力答辯，計算案件排期，或律政司再作上訴，案件時間可長達2年多，而林有不少案件纏身，亦已心力交瘁。何又指訴訟費用極高，未計算律政司可能上訴，已需使用200多萬港元費用，現階段則只使用了約20萬港元律師費。

林卓廷原本聯同8名傷者入稟控告警務處處長鄧炳強，指控警方在事件中沒有履行職責保護市民，導致多名市民受傷，須承擔賠償責任。