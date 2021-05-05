立會通過規管劏房業主濫收水費　議員促局方加強執法

劏房業主濫收水電費問題嚴重，立法會今(5日)三讀通過議員麥美娟早前提出私人條例草案，規定任何人濫收水費將被罰款，冀立法對個別劏房業主提高阻嚇，以紓緩基層家庭負擔。有議員促在立法後，政府部門應加強執法，否則法例只會淪為「無牙老虎」；亦有議員認為要解決劏房及基層生活問題，政府加快增加土地及房屋供應。

麥美娟提出的《2021年水務設施（水務設施規例）(修訂)條例草案》，建議規定任何人如以超過所定的用水收費，出售供水以供給他人，即屬犯罪。違反法例的人士一經循簡易程序定罪，可被罰款1萬港元。

議員鄭泳舜表示，劏房租戶每月或許需要繳交數百港元的水費，促政府正視問題，又稱新例通過後政府仍需研究如何落實執法，否則法例將會淪為「無牙老虎」。他又要求政府通過法例後，應立即實施及宣傳，杜絕不懷好意的業主濫收水費，從而減輕劏房居民的經濟壓力。此外，他指劏房租戶管制的法例推行亦刻不容緩，稱疫情下的劏房住戶水深火熱中，但現階段無法可依，政府應跟進問題及確保法例有效實施。

議員梁美芬強調不希望通過法例後，令政府認為劏房是其中一個合理的居住階梯。她指自己服務多年的九龍西區接二連三發生多宗劏房起火案件，奪走多條人命，認為劏房不單涉濫收費用問題，亦要關注安全隱憂。她認為追本溯源，解決劏房問題應增加房屋供應，讓基層市民可更快輪候公屋，屆時就不用再討論這些小修小補地改善劏房水費濫收的問題。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認為，要解決香港劏房問題、改善基層市民生活環境，立法規管是治標不治本，強調大幅增加土地及房屋供應才是上策。他指，市民不願見到政府如「土地大嘥鬼」，如政府過去向立法會申請撥款進行的工程，拖延10多年才動工，市區「靚地」被政府部門以不同既定程序推來推去，浪費珍貴的土地資源。他促政府未來可以戒掉「議而不決，決而不行，行而不果」的官僚文化，特別在土地及房屋相關發展計劃，洗脫公務員予公眾慢及拖延的形象。

發展局局長黃偉綸指，政府認同修訂草案可減低不良業主濫收水費的機會，水務署會主動巡查，如有足夠證據一定會提出檢控，認為法例可增加對部分無良業主的阻嚇力。此外，水務署亦會宣傳推廣，包括約見地產代理及劏房關注團體，並與網上發布相關資訊，鼓勵申請獨立水錶，承諾部門會積極認真執法。至於劏房租管事宜，黃稱會盡快向立法會提交法案，並認為增加土地房屋是改善劏房問題的正確做法。

提出私人草案的議員麥美娟在總結時指，水務署曾承認有無良業主壓榨租戶，幸好沒有拒絕本次建議。她又稱過去一會受政治困擾，沒有人理會民生問題，本次是關注民生的好機會。另外，她指無良業主一定有機會欺騙租戶，形容「修改完水費可以加電費」，促香港可以變成公義社會，促各界共同努力。