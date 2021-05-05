高中核心科目課時減半惹質疑　教育局：毋須「一刀切」

教育局大刀闊斧「優化」高中4個核心科目，其中課時減半的政策令學界憂慮，或影響學生核心科目的學習成效。當局今日發表文章解釋指，核心科目課時毋須硬性控制於整體課時的50%，但若學生需要額外支援，學校可考慮安排常規課程以外的學習活動，例如閲讀活動、短期課程，以提供多元化的學習經歷。

局方指，優化方案的精粹在於給予學校彈性和空間以照顧學生的多樣性，不會有適合所有學校、簡單而劃一的量化「指標」。換言之，課時要求毋須「一刀切」，就算超過50%也不屬違規。而且，學習也不限於正規課堂，學生如需額外的語文支援，校方可採用多元的適異策略，例如閲讀活動、拔尖補底班等。

另外，不少學校向來把數學延伸部分(M1及M2)的課程安排在課後進行。教育局批評此舉加重師生負擔，影響學與教效能，亦不利學生參與聯課活動及其他學習經歷。這不單影響學生全人發展，亦窒礙對數學有濃厚興趣的學生修讀延伸部分，有違照顧學生不同興趣和抱負的原意。因此，M1及M2課程應安排於常規課程時間表內。

局方又強調，公民與社會發展科是參考現行通識教育科的課程宗旨及目標，整合及精簡課程內容，並非全新的科目。教育局和考評局現正編訂「課程及評估指引」，且將會舉辦教師專業發展課程、提供教材，有信心屆時教師能安排及處理。