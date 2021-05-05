港星旅遊氣泡現變數　業界：沒有旅客香港「死定了」

暫定在本月26日啟動的港星旅遊氣泡或有變數，新加坡近日疫情持續，當地發現的印度變種病毒相關確診案增加，有外媒今(5日)報道，新加坡政府正就當地疫情評估港星旅遊氣泡是否如期舉行。本港旅遊業界表示，若兩地間的旅遊氣泡再度延遲，令人失望，沒有訪港旅客恐「香港死定了」，料政府一周內或有公布。

有外媒引述新加坡政府表示，正就當地疫情評估旅遊氣泡計劃安排會否有變。新加坡交通部長昨出席一個活動時也表示，東南亞現時均面對變種病毒肆虐，目前是開關的一個困難時刻，直言任何旅遊氣泡的安排均面對不隱定因素、風險、挫折，又指現時至中期而言，開關一事均需要大量工作、與多方討論。該名官員又提到，如有需要，會要求循旅遊氣泡下到當地的旅客增至每天一檢測，並會盡量縮減旅客行程，避免他們與社區接觸等。

商務及經濟發展局局長邱騰華今出席一活動表示，會繼續留意兩地的情況，並有機制監察，如果情況轉差，港府會審慎作出決定，如果情況穩定，旅遊氣泡會如期推行在26日推行。

金怡假期董事長葉慶寧指，現時香港沒有「清零」，國家衞建委已指香港不清零，便不能夠通關。他指現時各行各業急需恢復正常，「沒有旅客訪港，香港死定了。」

旅遊業界議員姚思榮表示，旅遊氣泡自去年起已訂立，若今次又再延遲，業界肯定大為失望，不過，雙方均無法預料變種病毒的發展，一切應以安全為本，「不要為開關而開，否則開了一半又要關便更麻煩！」他又稱，現時距離啟動旅遊氣泡仍有近20日，港府約在一周內可評估到最新狀況。他又表示，計劃對旅行社的影響較少，因旅遊氣泡初期應以商務客為主，現時業界只能主力靠本地遊來復甦。