房委會轄下街巿申資助作非接觸式電子收費設施　議員批申請比例低

房委會轄下街巿及熟食檔的商戶向當局申請每戶5000港元的資助，以使用非接觸式電子收費設施。

立法會房屋事務委員會今（5日）開會討論擴大支援非政府機構推行過渡性房屋資助計劃及額外資助有特殊需要項目。房屋署指轄下街市及及熟食檔的商戶將向當局申請資助，有議員則批相關申請比例太低，促減租以吸引商戶推行電子方式收費。

房署指，房委會轄下約450個街巿及熟食檔的商戶，將向當局申請每戶5,000港元的資助，以使用非接觸式電子收費設施。該署又稱，未來將推行第二輪計劃，期望在電子消費券推動之下，陸續會有更多商戶參與。有議員則批評相關申請比例太低，建議以減租去吸引商戶推行電子方式收費。

此外，就政府早前提出的資助使用酒店或賓館房間作為過渡房屋的先導計劃，政府建議擴大資助計劃範圍，並包含支援非政府機構改建或使用私人處所，包括酒店及賓館等。

運輸及房屋局回應稱，當局目標是有800個酒店或賓館房間提供作過渡房屋，現時會就每個單位，向非政府組織提供20萬港元津貼，並有信心在今年上半年找到興建15,000個單位的土地。

另外，現時在空置土地上搭建臨時構築物和在非住宅樓宇內提供的過渡房屋，每個單位的總資助額上限為55萬港元，政府建議增加15,000港元，以增加排水設施。