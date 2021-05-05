沙田濾水廠謀殺案　證人指死者幾近被斬甩頭

任職於沙田濾水廠的夜更保安員，3年前涉嫌在開工前揚言「剁x死你」，再用砍柴刀斬死一名剛到該處上班僅5天的同事。該保安員否認謀殺罪，案件今（5日）在高院續審。證供顯示死者被斬至頭部幾乎甩掉，而被告在警誡會面時則提及，他對死者有不少不滿，包括死者曾在工作時拿着間尺「左敲右敲」，發出刺耳的聲響。被告事前一直想着「點樣對付呢條友」，至當天終「順手」用刀斬死者，但強調沒有想過令死者死亡。

60歲被告章美德被控於2018年8月5日，在徑口路沙田濾水廠保安亭內，謀殺吳崇禧，死者當時59歲。消防救護總隊目林偉健供稱，當日抵達濾水廠時，被告站在閘口，顯得情緒穩定。他先開閘讓救護人員進入，再伸手指向保安亭。林到保安亭察看便見到死者，當時死者頭部幾乎完全與身體分離，除此以外沒有其他明顯傷口。

控方隨後播放被告與警方進行的錄影會面片段。被告在會面中說與死者不熟識，他們不會打招呼或談天。2018年8月2日，他第一次見死者。當日他發現死者錯用紅色筆填寫出入登記簿，寫上的時間更是錯的，他感到「有無搞錯」，直言「真係好嬲，搞乜鬼呀大佬」。翌日，他在工作期間見到死者用間尺「左敲右敲」。他自言「雖然（間尺）係我買返嚟畀大家用，但唔係拎嚟敲擊㗎大哥」。同日死者向他說「忍咗你成日啦」，並指要與他「隻揪」。被告稱不知發生何事，故沒有理會。

被告續稱，翌晨他準備收工時，向早更同事說不要讓死者用間尺。期間他發現死者正偷聽，及後死者更在門外罵「x你老母呀」。被告稱把這些片段一直記在心中。案發前一日死者放假，被告稱「諗咗成晚點樣對付呢條友」。至8月5日2人再上班，被告在保安亭遇上死者，覺得對方「好似好乞人憎」，於是先拳打死者，再往取砍柴刀從後連續斬死者3下。被告指原本只是想斬肩膊，「無諗過令佢死亡」，後來卻在無意識下，「順手」斬中死者的頭頂，「第3下就斬中頸，好多飆出嚟」。被告聲稱涉案的砍柴刀是在案發前一個月購買，目的是用來斬保安亭外山坡的樹。