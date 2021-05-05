恐嚇蔡卓妍及其男友　自閉女歌迷獲判緩刑

一名藝人蔡卓妍（阿Sa）的女粉絲疑不滿阿Sa懶理社交網上的假冒帳戶，在阿Sa社交網留言恐嚇「唔講真話就上去大屋放火」，及在阿Sa男友胞妹筆架山道住所外的木板寫字。經審訊後，她今天（5日）於九龍城法院被裁定刑事損壞及2項刑事恐嚇罪成。裁判官葉啓亮指被告經否認控罪，缺乏悔意，案發時曾每天在社交網留言阿Sa男友胞妹的出門時間及車牌號碼，使對方受驚及刪除社交網帳號，案情嚴重。裁判官最後決定判女被告監禁3星期、但准緩刑12個月。

控罪指，被告趙凱怡（31歲）在2020年2月24日在筆架山道損壞一塊木板；及於同年3月2日或之前某日威脅蔡卓妍及其男友石恆聰，會使石恆聰與其胞妹石佩藍之財產及筆架山住所損壞，意圖令他們受驚。她在聆訊自辯時透露，她小時候已被診斷有自閉症及亞氏保加症。

裁判官今裁決時指，被告自辯時供稱當時無目的地塗鴉筆架山住所外的木板，但在被控方盤問下卻改稱是要表達訴求，而被告又稱在阿Sa社交網留言「放火」等言論時，沒有想過會有人看見，惟被告在警誡錄影會面時，又承認希望得到阿Sa關注。而且她在被盤問時亦承認使用社交網多年。因此裁判官認為被告只是胡亂砌詞、推卸責任。

辯方審訊中傳召精神科醫生，指被告智力與12歲人士相若，不一定能理解法律後果的概念，又指被告對阿Sa沒有仇恨，反而有崇拜及喜愛，辯方指被告無犯罪意圖。惟裁判官指無法接納醫生證供，被告在警誡錄影會面中對答如流，明顯能充分分析後回答，被告又曾向石佩藍住所的保安稱自己患有阿氏保加症及持白卡，對方不能阻止自己。裁判官認為被告有分析能力及犯案時未受病情影響。