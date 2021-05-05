葵涌公屋圖性侵案　揭一匙開多閘漏洞　居民望房署換鎖

符先生指曾聽聞一條閘匙可開到數個閘門。(馬竟峯攝)

葵涌石籬(二)邨石禧樓，本周一(3日)凌晨發生企圖性侵，一名獨居女戶主被一男子闖入住所，且色心大起企圖侵犯她，幸女事主急中生智，邊勸解對方及暗中向男友人求救，成功擊退賊人。警方拘捕女戶主一名男鄰居，在其身上起出一條十字門匙，相信因公屋的門匙相似度高，得以開門入屋犯案。

東網記者今日(5日)到石禧樓視察，及向住戶了解情況。符先生表示，他與太太居住石禧樓近10年，罕有聽聞發生風化案，並認為區內治安尚算不錯。他住所的鐵閘鎖，自入伙至今從未更換，反而木門鎖則自行更換過，「相信更換木門鎖就足夠」。另外，符指曾聽一位任職鎖匠的朋友透露，一條閘匙可開到數個閘門，將來有新樓落成，房署應該在這方面作出改善。

另外，劉女士指與丈夫入住上址10多年，一直沿用入伙時鐵閘匙及木門匙，對於大廈有罪案發生十分擔心，建議房署應免費為居民更換鎖頭確保安全。

早於2016年，當時已揭發一匙疑開多閘漏洞。當時天水圍數個屋邨接連發生多宗爆竊案，其中有議員發現以一住戶的鐵閘鎖匙，輕易打開其他2戶的鐵閘，結果令人震驚。