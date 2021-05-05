涉用假買賣租賃協議避分佣 5名美聯物業職員被廉署起訴

廉政公署昨日(4日)落案起訴5名美聯物業職員，控告他們涉嫌使用一份虛假買賣協議及8份虛假租賃協議，誤導該地產代理公司。5名被告已獲准保釋，將於明天(6日)在西九龍裁判法院答辯。

其中2名被告為美聯物業代理有限公司分行經理，分別為45歲譚振聲及40歲詹皓泰；另3名被告則為美聯物業物業代理，包括39歲林志恒、56歲李崇輝及51歲黃雪梅。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發被告涉嫌於2016年9月1日至2018年6月29日犯罪。譚振聲及詹皓泰分別是美聯物業長發分行及灝景灣分行的分行經理。林志恒是譚振聲的下線物業代理，李崇輝及黃雪梅則受詹皓泰監督。

約於上述期間，5名被告與其他美聯物業物業代理合作促成一宗租務及5宗買賣交易。根據美聯物業的政策，5人須與該些物業代理攤分相關佣金，而在相關買賣交易中，有客人同意支付額外代理佣金。該5人涉嫌為了避免與該些物業代理攤分額外佣金，使用一份虛假買賣協議及8份虛假租賃協議誤導美聯物業。有關虛假租賃協議的每月租值共逾32萬元。

譚振聲及林志恒同被控3項串謀使代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪名。譚另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名。詹皓泰、李崇輝及黃雪梅亦各被控一項相類罪名。