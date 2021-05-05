稱疫情回穩　香港大學擬9月回復面授課堂

自去年新冠肺炎疫情至今，各大專院校亦因憑疫情轉變而採取不同的課堂形式。香港大學副校長（教學）何立仁今（5日）下午發透過電郵公布下學年首學期的教學安排。校方指，除非有特別原因，否則所有講堂（lecture）將恢復面授課，課堂同時會被錄製並上載至HKU Moodle（線上學習平台）。

「港大學苑即時新聞」Facebook專頁指，校方今日向師生發電郵，指本港的公共衞生情況正在改善，除非會疫情再度發展成大流行，否則大學會實施於校內、外活動的新安排。

何指，所有講堂及其他涉及較多互動的課堂，如導修課、講座、實驗室工作及臨床實習等均會恢復面授課。第一學期的考試將減少採用網上考試系統，恢復實體考試；而海外學術交流活動校方亦將全面恢復。

校方亦於電郵中提醒師生，提早計劃返港行程，以確保得能於9月回港開學。校方又強烈建議所有職員及學生接種疫苗，又提到港大醫學院亦有份營運其中一個疫苗接種中心，即位於鴨脷洲體育館，但強調打針並非回校的其中一個要求，但部分「高危」的校內、外活動的參加者，可能會被要求接種疫苗。