盜用警員資料製假身份證「睇霸王醫生」　29歲男子落網

去年8月，一名男子在尖沙咀一間診所使用偽造身份證進行登記，並一直持續到該診所就診，至上月12日，該名男子上門接受治療後，未有付款便告離去，職員無奈報警處理。警方一查之下揭發事件，並查出案中涉及的個人資料是屬於一名現役警員。

油尖警區重案組傅皓成督察表示，警方經深入調查後鎖定目標人物，昨日(4日)拘捕一名29歲男子，涉嫌行使虛假文書及不付款離去，他現正被扣查。行動中，警方檢獲一份印有涉事警員個人資料的醫療報告，及20張屬於其他市民的身份證影印副本，不排除有人已經或企圖用這些市民的身份做出其他違法行為，將繼續深入追查。

根據目前調查所得，涉案男子是在任職救生員期間，透過職務之便盜取其他人的個資，同時亦多次在不同情況下虛報本人個資，企圖隱藏自己的身份，其中包括在去年6月使用虛假及不存在的地址，在運輸署登記個人車輛。

警方重申，使用虛假文書屬非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判處監禁14年，警方對該些罪行絕不姑息，將會繼續嚴厲打擊，市民如懷疑個資外洩或被盜用作不法用途，應該立即報警。