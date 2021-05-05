警破旺角地下竹館　拘主持賭客共12人兼發告票

疫情依然嚴峻，不法分子卻罔顧公共衞生，非法經營賭博場所，恐成播疫溫床。旺角警區三合會行動組根據線報及經深入調查後，今日(5日)下午約5時半展開反非法賭博行動，突擊搜查旺角新填地街352號一單位，搗破一個非法麻雀賭檔，檢獲3張電動麻雀枱、6副麻雀及賭款1,940元。

警員於單位內拘捕一名姓陳(42歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反停業令；另外5名本地男子、5名本地女子及1名內地男子，年齡介乎48至62歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕；他們同時涉嫌違反禁聚令，人員遂向該11名男女發出定額罰款通知書。

新冠肺炎疫情爆發逾一年，「清零」卻看似遙遙無期，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。