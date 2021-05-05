變種新冠病毒患者再有新足迹　中環置地廣場餐廳需強檢

變種新冠病毒殺入社區，相關患者到過的地方存在爆疫風險。政府晚上公布多3處地方，早前有感染涉及N501Y變種病毒株的本地確診患者，及其密切接觸者曾經到訪，包括中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓322號鋪Urban Bakery Works、中環遮打道10號置地太子2樓201至2號鋪Oliver's the Delicatessen，以及深水埗福榮街37至39號。任何人凡於上月15日至本月5日期間曾身處上述地點，必須於本月8日或之前接受檢測。

另外，本港有13間學校爆發上呼吸道感染和流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎病徵相似，為謹慎起見，政府將該13間學校亦被納入強制檢測公告。任何人在上月22日至本月5日期間身處相關學校逾2小時，必須於本月8日或之前接受檢測。

該13間學校名單如下：

(1) 香港鰂魚涌英皇道856號君豪峰商業發展項目1樓學之園幼稚園(君豪峰)

(2) 香港九龍觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

(3) 香港新界大嶼山大澳龍田村第2期幼稚園座地下KG01室佛教張梅桂幼稚園

(4) 香港新界沙田廣源邨廣榕樓地下九龍城浸信會禧年幼稚園

(5) 香港新界粉嶺欣盛苑商場KG01號鋪香港宣教會優質幼兒學校

(6) 香港新界粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心

(7) 香港中環皇后大道中99號中環中心地下香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

(8) 香港新界元朗錦綉花園市中心D及E座1樓基督教宣道會錦綉幼稚園及幼兒學校

(9) 香港九龍深水埗南昌邨南昌社區中心5樓竹園區神召會南昌康樂幼兒學校

(10) 香港新界元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

(11) 香港新界粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

(12) 香港九龍九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓耀中國際學校

(13) 香港新界屯門興富街3號保良局志豪小學