上海仔今須報到　潛逃視港法如無物　學者促果斷執法

窮途末路的本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，身負多罪潛逃海外，去年底「頹爆」返港被捕後獲准保釋，至今日(6日)第二度到機場警署報到。對於上海仔就多案「着草」棄保潛逃，視港法如無物，卻一再獲續保，學者直指情況不尋常，有指上海仔與警隊多名已退休的高層過從甚密，又受到司法保護傘包庇，促當局果斷執法，盡快提出起訴。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，上海仔多年來所犯的案件罪證確鑿，惟他不斷可以續保外出，情況並不尋常，難免令人感到保釋制度「冇料到」、欠阻嚇力，恐打擊警隊威信。而上海仔棄保潛逃，流竄海外後返港又作風高調，大搖大擺如無事一樣。

上海仔2016年由泰國返港時在機場被「O記」拘捕，涉嫌串謀刑事恐嚇、串謀蓄意傷人及串謀勒索，其後獲准以5萬港元保釋，惟案件拖至2018年仍未檢控，他同年5月15日須就事件到警署續擔保，惟他當日沒有出現，警方發出通緝令及充公其保證金。

另一宗棄保案指他涉嫌在2007年至2012年間清洗逾億元懷疑黑錢，在2017年被警方拘捕，獲准以20萬港元保釋，他原本需要在2018年4月到警署報到，但他只由律師代表向警方發信，聲稱在泰國中風而無現身，再次棄保潛逃，但被拍得在外地風流快活，身處柬埔寨一賭場「行得企得」。警方及後發現其提交的「醫生紙」並不正確，故不接納無向警方報到的理由，並沒收其保證金，更發出通緝令，通傳各執法部門及口岸，將其緝拿歸案。

上海仔原定2018年5月要到警署續擔保，惟他並無現身，遭警方發出通緝令以及充公保證金。至2020年11月22日，他潛逃逾兩年半後，終極落難返港，甫抵港即被警方拘捕，共涉及4項罪名，包括兩項串謀傷人、一項串謀刑事毀壞及一項刑事誹謗罪，即時被鎖上手銬，押往機場警署連續兩晚通宵扣查，獲准以20萬港元保釋，之後在尖沙咀一間酒店坐疫監12日。他今年1月6日返回機場警署報到，離開搭港鐵時在車廂內梳禿頭劉海，上樓梯時更「仆街」顏面盡失。

曾4度被捕的上海仔在澳門同樣被通緝，2015年12月他與同夥退休高級警司王福林在澳門盜竊及訛騙，偷取賭廳籌碼及現金，遭澳門當局正式立案，並循「一般侵犯財產罪」調查，兩人一旦入境澳門，就會立即被扣查，通緝令至今仍然有效。