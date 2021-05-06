Dr.東：戴口罩會誘發玫瑰痤瘡　患者面部泛紅發炎須戒酒

戴口罩可防疫，部分人卻因此出現臉頰容易泛紅兼「生粒粒」情況，這未必是皮膚敏感或生暗瘡，有皮膚科醫生表示，外國一項研究發現，戴口罩會誘發玫瑰痤瘡，甚至令病情惡化。目前玫瑰痤瘡的成因未明，但紫外線、酒精及刺激性香料等均是風險因素，且玫瑰痤瘡患者臉上的蠕形蟎蟲較常人多出八倍。皮膚科醫生建議除應做好護膚外，最好避免過量使用含酒精的潔面產品。

玫瑰痤瘡患者以女性為多，通常在30歲或以上發病，成因暫未完全明確，已知的成因包括家族病史、皮膚中的蠕形蟎蟲、免疫系統過度反應等。皮膚科專科醫生陳俊彥表示，玫瑰痤瘡可分為四大類型，面紅型及丘疹型患者，面頰會長期泛紅、有發炎丘疹；鼻瘤型則會皮膚增厚，且有不規則纖維化及變大；眼睛型患者會感到眼睛有異物感、刺痛、灼熱、泛淚或充血等。

陳引述外國最近一項研究，六成受訪患者指戴口罩令皮膚問題加劇，包括皮膚泛紅及丘疹變得嚴重，爆發範圍更廣。不過，逾半受訪患者會繼續以口罩遮擋患處，四成人甚至會減少外出。陳指有關情況會令皮膚出現惡性循環，甚至影響社交及心理健康。雖然病情加重，但調查揭近七成患者沒有求醫，不少人只會自行購買藥物治理。惟有關藥物未必能對症下藥，反令患者延誤求醫，病情惡化。

陳指醫生一般會針對不同症狀安排不同治療，如皮膚泛紅，可採用溴莫尼定（Brimonidine）凝膠或羥甲唑啉（Oxymetazoline）乳霜令血管收縮，減少泛紅；針對丘疹型問題，可選擇外塗杜鵑花酸、抗生素甲硝唑凝膠或乳霜。由於患者臉上的蠕形蟎蟲密度較常人高，研究指採用外塗藥物伊維菌素（ivermectin）可改善丘疹膿皰外，亦可減少蠕形蟎蟲。他又建議患者要維持良好的護膚習慣，戴口罩前可先塗上無香味的保濕產品，維持皮膚屏障，減少口罩造成的磨損及刺激。

Kisa兩年前起面頰明顯泛紅、痕癢、發熱，她初時以為是嚴重敏感，但面部又痕又熱，且持續大半個月未消失，她其後求醫確診是初期的玫瑰痤瘡。Kisa指自己「皮膚本身好好，只是間中有少少暗瘡」，想不到會患上此症，直呼「很崩潰」，連化妝都化不了。如今戴口罩做運動兩天，已會嚴重復，即使只是戴口罩跳舞，每次臉部仍會泛紅和發熱，她因而減少外出。

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