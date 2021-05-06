醫管局去年錄5千萬宗網絡攻擊　勒索軟件仿高層發員工電郵

醫院管理局查閲病人病歷等資料的臨床管理資訊系統（CMS）近日出現緩慢及停頓情況，響起資訊安全警號。醫院管理局資訊保安主管余法昌透露，世界各地醫療機構均面臨各種威脅，醫管局亦不例外，2015年時，該局遭到的網絡攻擊約有2000萬宗，去年急增至約5000萬宗，即平均每日收到10多萬宗攻擊。

余法昌舉例，該局去年數次堵截勒索軟件的攻擊，當中部分釣魚電郵更模仿醫管局高層向員工發送電郵，以盜取相關資料，再向該局勒索。隨着疫情發展，釣魚電郵亦有變化，如以疫情為主題要求相關人士進行檢測以盜取局方資訊，該局將增加網絡安全策略，包括加強保護數據、增強網上保安洞察力、建立有效的風險管理及意識，以及確保重要資訊網絡基礎設施的穩定性和標準性。

他續稱，世界各地醫療機構亦面臨各種威脅，去年便有德國杜塞道夫大學醫院出現全球首度因勒索軟件攻擊，導致病人未能趕及轉院引致死亡的案件；美國連鎖醫院的電腦系統亦受影響而網絡癱瘓多天等，故提升網絡防衞刻不容緩。