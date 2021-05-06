東方日報A1：雙重變種涉多重男女　菲傭疑瞞搞派對

本港至今爆出10宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，但部分源頭不明，衞生防護中心透過個案追蹤辦公室地氈式搜索，揭發當中最少7宗爆疫個案有關連，即屬同一條傳播鏈，當中更涉三大播疫隱患！一是首宗社區變種病毒的29歲印度裔男子及其同住菲籍女友人疑「唧牙膏」式披露行蹤；二是菲傭群組開派對播疫，有人更涉「連環派對」；三是有關派對在上月13至18日發生，多名感染人士已在社區活動超過半個多月，更添社區大播毒危機。有議員要求，當局須嚴厲執法，檢視印度裔男子的女友人有否違法，否則法例恐淪為「無牙老虎」。

首宗於社區感染變種病毒的印度裔男子及其同住菲籍女友人，上月中已揭開本港變種疫症序幕，但兩人遲至本月3日始透露上月11日到過東涌東薈城，與同樣染變種病毒的東涌映灣園菲傭行蹤相同，專家不排除他們在該處有交叉傳播，且3宗個案再於病毒基因排序下證實有關連。

疫情追蹤至昨日峰迴路轉，衞生防護中心晚上公布，據流行病學調查發現，29歲印度裔男子及其菲籍女友人在上月13日曾出席菲籍女友人親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行聚會。據了解，該名親友為菲籍女友人的母親；其後，該聚會其中3名參加者上月18日，到位於深水埗福榮街37號與東涌映灣園菲傭、薄扶林豪峰菲傭及鰂魚涌康怡花園N2座菲傭進行聚會。消息指，其中一名出席聚會的人士為菲籍女友人的胞兄。

上述爆疫群組中來自映灣園的菲傭，早前已傳染女僱主及11個月大的女少主。疫蹤調查揭發，這10宗社區變種病毒個案，已證實7宗來自同一條傳播鏈。當局昨將其胞兄及母親兩人緊急送院檢驗，目前正等候化驗結果。

呼吸系統專科醫生梁子超昨日出席電台節目時指出，薄扶林豪峰及鰂魚涌康怡花園N2座工作的確診菲傭在本港長時間居住，一定是本地病例及活性傳播，加上二人相識，應有群組傳播，形容情況極之危險，需研究如何攔截。梁續指，相信二人感染源頭應為輸入病例，但不知相隔了多少代，認為病毒可能滲透外傭群組，目前社區風險急增，建議完成外傭強制檢測後，再安排免費檢測，以防止潛伏期長的患者，他強調一定要做好源頭追蹤，否則有可能形成第5波疫情。

被問到有關患者涉隱瞞行蹤，衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨曾指不排除病人可能最近才記起一個月前的行蹤，但如證實屬故意隱瞞會作出檢控。不過，有關傳播鏈已造成全港37萬外傭被迫強檢，以及多幢大廈居民須撤離檢疫。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指，一般確診者行蹤是由醫護查詢，基於病人及醫護互信上，醫護不會動不動就懷疑病人隱瞞資訊，亦難以證明確診者是刻意作出隱瞞，或是真的忘記相關資訊，故較少因此作出控告。議員葛珮帆坦言，雖然一般日常生活可能會忘記生活細節，但開派對應該不會輕易遺忘，強調當局須嚴厲執法，研究患者有否違反第599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》，如有需要應予以起訴，作示範作用，否則法例只會淪為「無牙老虎」。

政府昨天晚上公布多3處地方，早前有感染涉及N501Y變種病毒株的本地確診患者，及其密切接觸者曾經到訪，包括中環皇后大道中15號置地廣塲中庭3樓322號舖Urban Bakery Works、中環遮打道10號置地太子2樓201至2號舖Oliver's the Delicatessen，以及深水埗福榮街37-39號。

任何人凡於上月15日至本月5日期間曾身處上述地點，必須於本月8日或之前接受檢測。

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