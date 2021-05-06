康怡外傭染雙重變種　N2座居民通宵撤離

康怡花園N2座居民今早仍在撤離。(何子輝攝)

鰂魚涌康怡花園N2座出現變種病毒的確診個案，政府昨日(5日)凌晨把該座大廈列為「受限區域」並圍封，在昨早9時起進行強制檢測。至昨日深夜11時許，已苦等多時的居民，陸續登上衞生署的旅遊巴士撤離到隔離營21天。離開的居民均右手綁有手帶，同時手持個人物品及拖着行李離去。至今早6時許，N2座仍有居民撤離。

據了解，N2座涉及230戶約600居民，由於撤離人數眾多，且有住戶家有嬰兒及長者等，因此撤離需要較長時間。政府證實一名46歲女外傭，感染N501Y和E484K變種病毒株。她近期無外遊紀錄，在2019年10月已抵港，居於鰂魚涌康怡花園N2座，她在上月18日接種首劑復必泰疫苗。

根據衞生防護中心周二在疫情記者會交代的資料，該名外傭平日大多留於家中，一周會到鰂魚涌街市買菜兩次，她於4月25日曾與朋友去過中環干諾道的麥當勞、本周日（2日）亦到過西九龍中心的薩莉亞意式餐廳，另外曾於上周六（1日）、本周一（3日）去過維多利亞公園聚會。

該名外傭的朋友亦中招，列相關個案，居於薄扶林豪峰，平日去過堅尼地城街市及同區的大快活，假日的行蹤則與上述患者類同。