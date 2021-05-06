3人連場派對播毒恐現第三代確診　專家：隱瞞行蹤須嚴懲

本港至今爆出10宗社區感染新冠肺炎變種病毒個案，經追查後揭發當中最少7宗個案有關連，部分人更因連環出席派對而將惡菌傳開。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早(6日)在電台節目表示，出席2個派對的3人是傳播媒介成數頗高，詳細要待病毒基因排序確定。他指雖然找到傳播鏈，但由首名確診者至最新1名確診者之間已相隔2星期，擔心已造成廣泛傳播，認為要加強追蹤患者的接觸者，了解有否出現第二及第三代確診。

曾表示，當局目前安排確診感染變種病毒患者居住的大廈，全幢居民隔離檢疫21天是最高規格，認為是無可厚非，但隨着檢疫人數增加，需考慮承受力問題，建議當局研究另覓酒店或度假村作檢疫中心。

政府日前提出完成接種疫苗的人士或可縮短檢疫期，曾祈殷認為可以開放討論，政府可考慮如何中間落墨，但擔心現行採樣及測試準繩度，認為當局要考慮接受檢測人士的抗體水平，避免走漏隱形個案。

對於首名確診的印度裔男子或蓄意隱瞞行蹤，曾認為如最終確定有隱瞞，導致社區傳播，應該要承擔法律責任。他指，明白聚會時可能有朋友的朋友出現，大家未必認識，但確診者要如實透露到過的地方、大概出席人數及出席人士聯絡途徑等。

港大感染及傳染病中心總監何栢良亦指，表面證據顯示目前有數名確診者涉嫌隱瞞行蹤，認當局要嚴正處理，轉介警方跟進，若有足夠資料應作出檢控。他表示，最新1宗個案與首宗確診的時間相隔好長，可能出現三代傳播，相信3名外傭於4月18日受感染，但到確診期間有3天公眾假期，若她們有外出活動及聚會，或曾除下口罩進食，可能衍生更多傳播，認為情況危險。

他又指，當局需時檢視渠管及環境樣本，一開始安排感染變種病毒患者居住的大廈全幢移離是合理，但非同層及同座向的居民整體感染風險很低，加上香港現有的2款新冠疫苗有一定成效，可考慮縮短非緊密接觸者及已完成接種疫苗人士的檢疫期，例如首7天於檢疫中心每天檢測，之後視乎風險，可改為醫學監察及隔日檢測等，但緊密接觸者一定要檢疫21天。