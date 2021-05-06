港府暫停地盤工免費檢測　工友憂自費驗毒變貼錢返工

港府過去每月均會向註冊建造業工人，提供於社區檢測中心作免費新冠病毒檢測，惟近日有工友表示，本月起已未能獲得該項支援，令工友檢測無門，由於開工須持有14天內的無染疫檢測證明，加上樣本瓶「一樽難求」，勢將影響生計。職工盟建築地盤職工總會總幹事王宇來今早(6日)在電台節目表示，最近接獲有建造業工人反映，指近日到社區檢測中心被要求自費做病毒檢測，他認為當局不應「一刀切」暫停免費檢測服務，應在鼓勵工人接種的同時多管齊下，照顧不能接種新冠疫苗的建造業工人需要。

香港建造商會會長林健榮稱，政府與建造業議會及建造商會合作，每月1至2次為工人提供樣本包，有關計劃至下月15日完結，至於會否延續計劃，仍有待與政府溝通。他又指，全港有約16萬建造業工人，現時已有約5萬人接種新冠疫苗，認為接種率達30%已算高比例。

林續指，除提供建造業專有樣本包的計劃外，大型地盤亦有派流動檢測車到工地，為工人做定期檢測，他們亦可自行取樣本瓶做檢測，他認為，到社區檢測中心檢查是最快及方便的檢測方法，但香港已抗疫多時，即使檢測不便，工人亦願意接受。