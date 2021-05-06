議員斥公務員抱少做少錯卸責心態　促設評核機制獎罰分明

政府公務員屢被批因循守舊，效率極低，立法會今早(6日)續會審議「把握契機，改善施政」的議案，提出議案的議員張國鈞批評政府各部門僵化，只抱着少做少錯的心態。他要求政府重塑行政立法關係、打破公務員團隊的因循和避事文化、改革地區行政等。

議員姚思榮指，過去民主派在議會內常常為反對而反對，漸漸造成令公務員怕難避事、得過且過的心態，加上公務員體系極少解僱員工，部門之間習慣互相推卸責任。姚促引入問責及評核機制，實施有獎有罰。議員謝偉銓亦指大眾對公務員的印象就是工作緩慢和互相推卸，促公務員要放棄過去不願學習新事物，只會一味強調「行之有效」的思維。

至於議員廖長江表示，即使政府有良好的政策，但假新聞問題不斷，例如充斥抹黑疫苗的資訊。他批評政府對待假新聞的態度被動，應增加解說及宣傳政策，不要讓反中亂港者有機可乘。另外亦有議員關注問責局班子分工不均的問題，例如食物及衞生局局長陳肇始在專注抗疫時，則會忽略漁農業事務，而運輸及房屋局的範疇亦太闊。議員又批評政府施政20年如一日，例如鼠患問題從沒改善，指民怨正是在民生小事上一點一滴積累。

政務司司長張建宗表示，本港社會近年出現港獨思潮，抗拒中央管治，勾結外國勢力。其後更有別有用心的人士進入區議會，他批評本屆區議員作出違背區議會職權的行為，破壞與政府的關係，阻撓區議會運作以致影響民生事務。他重申擁護基本法是區議員的基本責任。他又鼓勵分區委員會多申請撥款，以舉辦地區活動。

張補充，在《港區國安法》實施後本港回復平靜，政府會嚴打違反國家安全的行為，加強國民教育及培養國民身份認同。對於議案中要求政府提高解說和宣傳政策、增加回應質疑與闢謠的能力，張表示政府有盡力進行解說，亦有密切留意社會上的資訊，若有錯誤消息會作出澄清，以正視聽。