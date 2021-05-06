新巴城巴二維碼支付擴展至全線　2元長者優惠及交補不受惠

新巴及城巴宣布下周日(9日)凌晨2時半起，擴展其新電子支付系統至全線300多條專營巴士，屆時乘客可用二維碼支付車資，其支援的電子支付工具包括AlipayHK「易乘碼」、支付寶「乘車碼」以及雲閃付「乘車碼」，其中乘客若選用支付寶及雲閃付，則需將出行地區設為香港。另外，2港元長者乘車優惠以及公共交通費用補貼計劃將不適用於二維碼支付。

新巴及城巴表示，乘客若用二維碼支付車資，上車前需預先啟動相關二維碼，巴士的電子支付收費器將設於八達通收費器旁，收費已預設為成人票價，乘客可按情況，在輕觸式屏幕上選擇小童或長者，之後再在收費器上方鏡頭掃描二維碼付款。

乘客使用同一個電子支付工具帳戶付費，可續享有新巴城巴的轉乘優惠等，惟該支付方式並不能受惠於政府2港元長者票價優惠及公交補貼。新巴及城巴指，新電子支付服務將會擴展至感應式信用卡及信用卡流動支付，料本年內推出。