去年6.4非法集結案　黃之鋒岑敖暉等人判囚4至10個月

壹傳媒黎智英等26人(其中2人已離港)，被指參與或煽惑他人參與去年6月4日，在維園舉行的未經批准集會而被起訴。該案其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，早前均承認一項明知而參與未經批准集結罪，案件今早(6日)在區域法院判刑。其中黃之鋒被判入獄10個月、岑敖暉判囚6個月、袁嘉蔚及梁凱晴均判入獄4個月。而同案黎智英等其餘20名被告，則會在下月11日與提訊及作答辯。

法官陳廣池今判刑時指，雖然《基本法》保障市民的集會及遊行權利，但強調自由並非絕對。2019年起本港社會動盪，至2020年仍然受此社會氛圍影響。當大批人士聚集在一起時，人們情緒容易變得高漲，不法分子或會伺機煽惑他人作出暴力行為。法庭認為這些潛在風險不容忽視，尤其本案發生在6月4日這個特別日子。

法官續指，4名被告作為政治人物，明知集會不獲批准，仍然有預謀地公然犯法，甚至在集會期間拍攝合照，並把照片上載社交網站以作宣傳。雖然辯方稱被告及參與者一直戴着口罩及保持社交距離，但這也不能開脫他們的罪責。考慮到出席集會人數達2萬人，影響交通的程度不難想像，故認為判刑需具阻嚇性。由於黃之鋒過往有多次刑事定罪紀錄，是個積犯，故以較高刑期作量刑起點，並下令本案的刑期，與其他案件的刑期分期執行。

控罪指，上列4人於2020年6月4日在銅鑼灣香港維多利亞公園，連同其他人在無合法權限或合理辯解下，明知而參與一個未經批准的集結。而針對4名認罪被告的案情就指，去年4月支聯會向警方申請在6月4日舉日維園集會，以悼念六四事件31周年，預計將有5萬至10萬人參與。衞生署認為群眾難以實行每8人一組、人與人之間相隔1.5米的防疫措施，加上若有參與者確診，技術上難以追蹤接觸者，因此署方不建議舉辦集會。經過與支聯會商討安排後，警方認為集會屬高風險活動，遂於6月1日正式發出通知，禁止支聯會舉行六四集會。支聯會亦沒有就此決定上訴。

至去年6月4日，警方在維園一帶放置多個揚聲器，重申警方已禁止集會，參與者或觸犯法例。當時維園足球場沒有開放，由鐵馬圍封。自傍晚6時許開始，人群開始聚集，支聯會成員帶頭往維園足球場步去，期間有人把鐵馬移開。支聯會隨後發表政治演說，又高叫有關六四事件的口號和歌曲。過程中，今次認罪的4名被告穿黑衫手持蠟燭坐在足球場 ，身旁放着白花。集會在約晚上8時43分結束，共約有2萬人出席。集會期間，附近部分路段需封閉，交通受阻。

控方早前透露，黃之鋒過往有6次刑事定罪記錄，本案是在法庭保釋期間犯案。岑敖暉則有一次定罪記錄，其餘2人屬初犯。辯方律師求情時就指，集會和平有序進行，沒有損壞任何財物，而且集會僅限於維園，對公眾所造成的不便相對微不足道。考慮到被告的背景及在第一時間認罪，故希望法庭可以先索取社會服務令，若認為需判處監禁，則建議法庭以緩刑方式處理。

今早甫開庭時，法官表示留意到上次聆訊散庭後，有人叫政治口號，有人則被煽惑作出回應，法官提醒法庭內有其規矩。至今日判刑尾聲時，一名女士在旁聽者大叫「Objection！（反對）」法官遂暫停宣讀判詞，警告對方她的舉動或會構成藐視法庭，該女士這才靜下來。