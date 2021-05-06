觀塘道迴旋處車流量急增塞爆　專責小組倡繁忙時間設巴士專線

觀塘交通阻塞問題多年未解決，當中觀塘道與開源道迴旋處的車流量，過去10年更急增50%。隨着市區重建局主導的觀塘市中心重建計劃展開，觀塘區發展及重建專責小組委託諮詢公司，展開《觀塘道交通擠塞問題：觀塘道與開源道迴旋處的改善方案》研究，並指出該區交通擠塞是基於運輸規劃、交通工程、交通管理及交通執法有所欠缺所致。研究建議政府於繁忙時間，設立巴士專線及更改部分巴士行車路線等。

研究報告指出，觀塘區運輸規劃有所不足，並欠缺除觀塘道外的其他幹道，加上觀塘道巴士線負擔沉重，需要其他大型運輸系統服務分擔。此外，開源道於繁忙時間行人眾多加上落客貨位不足，令人車爭路情況經常出現。就交通管理及執法方面，觀塘道大量巴士及小巴線與其他車輛進入觀塘道下通道時互相切線，而且開源道一帶不少車輛違規停泊及上落客貨，令交通阻塞問題持續嚴重。

研究建議從短期方面，鼓勵商貿區大廈停車場豁免首15或30分鐘停車費；中期方面則可於開源道興建高架行人走廊及更改部分巴士的行車路線等。

觀塘區屬本港人口最高的區城，有近70萬人口。而觀塘道為東九龍主幹道路，連接觀塘與牛池灣兩地，位於觀塘市中心的開源道迴旋處則連接整個商貿區及觀塘道的關鍵位置。