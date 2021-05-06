以假訓練錄騙津貼　女子手球港隊教練判社服

香港女子手球代表隊一名主教練。承認與2名隊員串謀，偽造訓練出席紀錄，以騙取香港體育學院2.4萬港元的政府訓練津貼。涉案教練早前承認2項串謀欺詐罪，今天（6日）於沙田裁判法院被判180小時社會服務令。署理主任裁判官溫紹明指控罪性質嚴重，但案情較同類案件輕微，考慮到被告品格良好，過去在運動方面有貢獻，被告有悔意，其社會服務報告亦內容正面，故認為他未來重犯機會不大，可以給予被告一次機會。

34歲被告葉仕仁的律師今天求情指，被告的報告正面，指被告在單親家庭長大，但從小自立，有良好背景，在手球方面有天分，香港手球總會亦表示會繼續聘用被告擔當教練。

案情指，民政事務局於2018年推出「隊際運動五年發展計劃」，由體育總會所推薦的運動員若能在規定訓練中的出席率達80%，每月便可獲發4000港元津貼。

2019年3至4月，手球隊員黃穎彤（26歲）因須實習而未能出席規定的訓練時數，被告遂建議虛報其訓練時數，以獲得津貼，並指津貼會用作一般開支。隊員許穎珩（23歲）則於同年4月表示欲退隊，但同意讓被告繼續替她虛報訓練時數。黃、許在成功領取共2.4萬港元津貼後，把款項交予被告。