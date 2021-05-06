議員轟政府被司法拖累　重申改革刻不容緩

本港司法亂象不斷，法庭裁決及法官言論屢惹爭議，更被批評是司法獨大，惟律政司一直拒絕進行司法改革。身兼律師的議員何君堯今早(6日)在立法會會議上形容，行政、立法及司法關係猶如「三人四足」，「雖然佢(香港)係行政主導，但一齊行嘅時候，其他兩個(立法、司法)拖住行都係唔得」，強調三者均應把握契機作出改革，重申司法改革刻不容緩。

他批評，本港實施《港區國安法》後，被身兼香港終審法院非常任法官的英國最高法院院長韋彥德(Robert Reed)形容為不合規，批評時任終審法院首席法官馬道立和特區政府當時並無發聲，形容有關態度必須改變。

何君堯又引述另一議員張華峰形容，港府經常「為咗執粒芝麻，而掉咗個西瓜」，何直斥特區政府是「手上有西瓜都掉埋，連粒芝麻都唔執」，批評政府並無善用北區20多平方公里的黃金地帶作發展，僅用作堆填、殯儀之用，或者任由其一直空置，野草叢生。他提到政府的「明日大嶼」計劃，形容是「擔沙田泥去中部水域(填海)，仲要等12年」，反指在北區可以在短短數年內取得土地，更可用作發展科創產業等。

何又點名批評香港電台(港台)，指出港台運作耗用政府公帑，但形容目前狀況是「調返轉頭支炮係轟我哋(政府)」，直言若港台並非為政府發聲，政府應立即「剁咗佢」。他又重提建議政府將港台和政府新聞處合併，形容有關做法既省錢，又可以減少多名不務正業的冗員。此外，他在發言時同時批評政府過去的民政事務形同虛設，猶如思覺失調、失聯；又批評政府過去經常將事務外判予專家處理，但成效存疑。