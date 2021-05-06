加拿大人口普查　港人組織籲表香港人身份

有加拿大港人在社交網發起「我是香港人」運動。

加拿大周一（3日）開始5年一度的人口普查計劃，部分當地港人2月發起「我是香港人（#IAmHongKonger）」運動，呼籲港人在問卷的「種族與文化來源地（Ethnic or Culture Origins）」一欄填上今年新加的「香港人（HongKonger）」選項，以及填寫日常語言為「粵語」，而非「中國人（Chinese）」。

加拿大統計局在對上一次的2016年人口普查中，列出250多個種族與文化來源地選項，當中不含「香港人」選項，結果近21.6萬人在出生地一欄註明「香港」。當局今年把選項增至近500個，加入「香港人」和「台灣人」等，「其他民族與文化來源」則包括藏族和維吾爾族。

「我是香港人」運動發言人瑪雅‧李（Maya Lee）強調活動完全不牽涉政治，只是不希望香港人身份淹沒在泛亞洲人或中國人當中，而加拿大官方未正式承認香港人身份，缺乏制訂社群服務的數據基礎。

卑詩大學社會工作學院的港人教授殷妙仲指出，以往很多居加港人在普查中自稱「來自香港的華裔加拿大人」，今年有團體明確提出香港人概念，以示支持香港。