變種病毒壓境　21日隔離隨時悶到慌　一文睇清入營「走佬袋」

變種病毒入侵社區，先後有多幢大廈居民被封區強制檢測後，又送往檢疫中心隔離21日，檢疫人數急增。隨着第5波疫情蓄勢待發，不少市民均擔心隨時可能收通知要入營，有鰂魚涌康怡花園N2座居民向東網反映，昨(5日)被送往柴灣鯉魚門公園及度假村隔離，指入營程序混亂，房間又無電視及收音機等，直言「囚犯有得打籃球」，自己卻只能在房間內被困，情況慘過坐監。網上近日流傳多份「隔離營走佬袋」清單及入營需知，東網整合如下：

1、日常用品

營內會提供基本日常用品，如毛巾、牙膏牙刷、卷裝廁紙、床單、被及枕頭等，亦有風筒及熱水煲等配備，建議入營人士自行帶備護髮素、洗面膏、護膚品、拖鞋、杯具及餐具等，視乎個人需要可帶抽取式紙巾，亦需自備多套衣物換洗，營內提供洗衣粉及衣架，建議使用用完即棄的紙底褲。

2、電器及上網

營內有冷氣、熱水煲及風筒，有市民指營內提供的風筒風力較弱，可視乎需要自備風筒，房間內只有兩個插座，可自備電源拖板。由於需在營內隔離21天，網民建議可帶備iPad或手提電服等，惟營內不提供WiFi上網服務，可及早買數據量較大的SIM卡或WiFi蛋。

3、食物

隔離人士透露，營內雖然提供早午晚三餐，約早上8時派早餐，中牛12時午餐，晚上6時晚餐，食糧較簡單健康，且飯多餸少，有機會吃不飽，建議可帶些罐頭食物、零食及即沖食品或飲品等填肚。

4、其他需知

隔離人士提醒，每間房只能住兩名成人，若一家四口均需隔離則要分兩間房，故最好獨立收拾自己行李。現時政府多採取先封區後送檢的方式，市民得悉需要入營時，可能已無法外出購買，故家中可及早有些準備。隔離人士更貼心提醒市民，因無法出門，故想每日步行8,000步保持健康的話，或要在房內來回步行200次才可達標。