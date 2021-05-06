疫情婦女失業率升　政黨辦電商培訓促增創業基金

新冠肺炎疫情打擊各行各業，本港失業率持續攀升。根據政府統計處資料顯示，2020年的失業率為5.8%，較2019年的2.9%增加一倍，其中女性失業率上升2.4%，對中年至年長婦女影響最大。有政黨開辦婦女電子商貿培訓班，希望令婦女認識電商的新經濟模式，提升工作技能，增強就業競爭力，又促政府研究增設微型創業基金和增加開辦培訓課程。

有政黨計劃於今年6至7月期間舉辦婦女電商培訓班，對象為30歲以上的女性，該黨會員可免費報讀課程，非會員則需付50港元參加。培訓課程共7課，以虛擬視像會議平台Zoom授課，內容包括教導利用社交媒體創業、活用個人品牌增加銷售額、網絡營銷與法規等。

議員葛珮帆表示，網購服務在疫情下逆勢而上，加速市民對於網上消費的習慣，電商亦能節省實體店的投資成本，商品能不受地點與時間限制進行交易。她又說，政府預計在暑假派發的5,000港元電子消費券，涵蓋範圍包括本地網上店舖的零售及服務消費，希望能成為婦女參加是次活動及開創網上營商的誘因。

觀塘區議員顏汶羽則認為，政府應以新思維和方法，透過一些新興的創業模式或資助計劃，幫助失業婦女重投市場，建議政府研究為待業基層婦女提供微型創業基金或貸款計劃，資助婦女創業。他又要求政府增撥資源，與培訓機構增辦創業、職場技能及知識相關的培訓課程；並考慮將持續進修基金由2萬港元提升至3萬港元，讓更多婦女和失業人士提升工作技能。