葛師科索償案　被告無披露資產判囚半年緩刑

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱被人騙款3.36億元，於2019年向多名人士及多間公司興訟要求還款及賠償。法庭其後頒令，禁制各被告動用涉案資產，並下令被告披露款項去向。其中一名被告因違反法庭命令，沒有披露資產去向，更將他戶口內1500萬元轉走。高院早前已裁定該被告藐視法庭，今日（6日）被判入獄6個月，但法官暫緩執行入獄令14天，以便他履行披露責任。

今次被裁定藐視法庭的被告為陳亮行。據原告葛師科指稱，他被騙去的3.36億元當中，其中有1500萬元被陳收藏。根據高院先前頒令，陳被禁止處理或轉移他在指定銀行戶口內的存款，並須於去年8月18日或之前，告知原告上述1500萬元的下落，和披露各項逾5萬元的資產。法庭早前已裁定陳違反命令，在他缺席聆訊下判他藐視法庭，並頒下拘捕令將他拘捕歸案。

被告今日無律師代表親自應訊，代表原告的律師指，被告是刻意及持續違反法庭命令，至今仍未向法庭存檔誓章作出求情，也沒表示會履行披露責任，要求法庭判他即時監禁，但建議若被告願意履行披露責任，法庭可給他一星期時間。律師又指在被告戶口內的1500萬元經已被轉走，原告再無法追查到款項的下落。

被告直認無履行到披露責任，對於法庭判他藐視法庭，他無話可說。他指自己曾想過找律師，但因無法支付龐大律師費用，最終在無律師代表下，他趕不及在限期前向法庭存入誓章作出披露，他對此感到抱歉。法官最終判被告監禁6個月，但給他14天時間，以便他履行法庭命令，但若他不在此限期內履行披露責任，或未有作出完整披露，原告就有權向法庭申請，命令被告即時服刑。法官又下令被告須向原告支付訟費，訟費以彌償基準計算，稍後會頒判詞交代理據及計算被告所須支付的訟費金額。