深水埗福榮街大廈現變種確診　居民揭有南亞人屢搞派對

新冠肺炎變種病毒個案流入社區，源頭被指是有確診患者分別在柴灣與深水埗舉行聚會。政府昨晚(5日)向深水埗福榮街37至39號發出強檢公告，凡在上月15日至本月5日期間曾身處上述地點，必須於本月8日或之前接受檢測。東網記者今(6日)到大廈巡視，發現衞生情況一般，有後樓梯位置堆積雜物，垃圾桶亦堆滿垃圾。

今早有政府職員到場張貼強檢公告，惟有居民亦懵然不知。居民陳先生與太太指，自己昨晚從新聞與朋友口中得知事件，現時便前往進行檢測，他指大廈內有不少劏房，特別是低層樓層，大廈亦不時有南亞裔、非裔人士出入，而晚上亦不時存出音樂，疑是有人屢搞派對，曾有人就噪音問題報警但未有理會。居民劉小姐指因工作早出晚歸，不知道需要強檢。她指自己居於5樓，而4樓有劏房出租，不時有外籍人士出入，懷疑該層是涉事聚會單位。雖然大廈衞生可以，但因家中有幼童，擔心受到感染。

除深水埗福榮街37至39號，確診者工作的地方，中環皇后大道中15號置地廣塲中庭3樓322號舖Urban Bakery Works、中環遮打道10號置地太子2樓201至2號舖Oliver's the Delicatessen亦同被發出強檢公告，記者今日到場發現兩店亦如常營業，Oliver's the Delicatessen職員指已派員消毒。

衞生防護中心昨晚上公布，29歲印度裔男子及其菲籍女友人在上月13日曾出席菲籍女友人親友位於柴灣興華（二）邨豐興樓家中舉行聚會。據了解，該名親友為菲籍女友人的母親；其後，該聚會其中3名參加者上月18日，到位於深水埗福榮街37號與東涌映灣園菲傭、薄扶林豪峰菲傭及鰂魚涌康怡花園N2座菲傭進行聚會。消息指，其中一名出席聚會的人士為菲籍女友人的胞兄。